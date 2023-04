Un rally in Panda tra le dune del Marocco: l’avventura di un meccanico piacentino

Un rally nel deserto marocchino: è l’avventura che attende il meccanico 45enne Andrea Negrati di San Nicolò, pronto per affrontare la sua seconda “Panda Raid”. Otto giorni e sette notti da Puerto de Nador a Marrakech: un migliaio di chilometri sulla sabbia in mezzo al nulla, ma con incontri che stupiscono. Prima ancora di parlare dei motori e del 26° posto conquistato su 350 partecipanti in gara, Negrati racconta ciò che più lo ha colpito l’anno scorso: “Gli organizzatori ci avevano detto di stare attenti perché a volte sbucano i bambini dal nulla. Hanno raccomandato di rallentare senza fermarsi. Ma non siamo riusciti a ignorarli. I bambini si buttavano davanti alla macchina. Così abbiamo offerto loro cibo e acqua. Con nostra sorpresa, a gesti chiedevano biro per scrivere. I più temerari osavano con quaderni e palloni”.

L’ARTICOLO DI ANGELA ZEPPI SU LIBERTA’