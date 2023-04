Addio alla prof Franca Stradotti. Gli ex studenti: “Insegnamenti di vita”

Una donna di bontà infinita, di straordinaria sensibilità, mite e molto caritatevole. Una docente devota all’insegnamento e generosa con le centinaia di alunni e alunne che aveva incontrato sulla sua strada. E figura di riferimento verso chiunque avesse bisogno. Ha provocato vasto cordoglio in città la notizia della scomparsa di Franca Stradiotti. Aveva 84 anni. Figlia di Lia Gambari e di Giuseppe Stradiotti – indimenticato ex direttore del Consorzio Agrario di Piacenza e figura di rilievo nella società piacentina (gli hanno anche dedicato una via) – Franca Stradiotti lascia un incredibile vuoto in tutte le persone che l’hanno conosciuta. È mancata qualche giorno fa, vinta da una malattia.

Franca era conosciuta soprattutto per i suoi tanti anni di docenza a scuola: prima al liceo scientifico Respighi, dove insegnava latino, e poi all’istituto Romagnosi dove aveva la cattedra di italiano e storia. Era una persona di profondissima cultura, amava l’arte, la musica classica, il teatro, la letteratura. Chi l’ha incontrata negli anni la ricorda come “un pozzo di cultura sconfinata”.

L’ARTICOLO SU LIBERTA’