Picchia la moglie: 40enne arrestato e rimesso in libertà dopo poche ore

Nella notte fra venerdì e sabato ha picchiato la moglie, è finito in manette per poi essere rimesso in libertà ieri pomeriggio al termine del rito per direttissima in tribunale. Protagonista dell’episodio un cittadino marocchino quarantenne. Il fatto è avvenuto a Piacenza, all’interno dell’abitazione della coppia in centro storico. Ad intervenire, allertati da alcuni vicini impensieriti dalle grida dei due coniugi, gli agenti di polizia. La moglie è stata condotta al Pronto Soccorso e medicata con venti giorni di prognosi. L’uomo è accusato di lesioni.

L’ARTICOLO DI ERMANNO MARIANI SU LIBERTA’