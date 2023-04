Furgone fuori strada sulla via Emilia tra Fiorenzuola e Alseno, ferita una donna

Forse c’è un malore all’origine dell’uscita di strada di un furgone, nella mattinata di lunedì 17 aprile lungo la via Emilia Parmense tra Fiorenzuola e Alseno. Al volante una donna di 48 anni, che ha perso il controllo del mezzo finendo in un fossato al lato della carreggiata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per estrarre la donna, rimasta incastrata nell’abitacolo. Ha riportato serie ferite ed è stata trasportata dal 118 all’ospedale di Fidenza. I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri del Radiomobile di Fiorenzuola. Non si sono registrate criticità per la circolazione stradale.

