Motociclista morto, il padre: “Alex stava vivendo un periodo felice”

Quello di Alex Solari era un periodo felice; la fidanzata Sara, con cui da poco tempo era andato a convivere, i suoi cari amici da cui era inseparabile, un lavoro che amava tantissimo, i suoi familiari: “Una fase della sua vita serena, quella che stava attraversando mio figlio”. Il papà Moreno ha ricordato con queste parole il figlio Alex, morto nell’incidente stradale avvenuto sabato sera intorno alle 20 sulla strada provinciale numero 28, che collega Rivergaro a Gossolengo.

Alex nel pomeriggio aveva raggiunto un suo amico in Val Trebbia. Poi salito in sella alla Honda è partito in direzione di Piacenza dove Sara, la sua fidanzata lo aspettava per cena. Purtroppo il destino non ha voluto che Alex non tornasse. Alex lascia il papà Moreno, la mamma Caris, il fratello Nicolò, e la fidanzata Sara.