Un operaio è stato soccorso in condizioni molto serie dopo essere caduto a terra da un’altezza di circa tre metri in un cantiere edile di via Dieci, alla Farnesiana.

Sul posto sono arrivati i mezzi del 118, che hanno soccorso l’uomo e lo hanno trasportato all’ospedale di Piacenza: la situazione era grave a causa dei molti traumi subiti, ma non sarebbe stato in pericolo di vita.

