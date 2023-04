Centro paralimpico di Villanova, Anac: “Nessuna negligenza della ditta”

Colpo di scena nella vicenda che riguarda il futuro Centro paralimpico di Villanova. Secondo l’Anac, l’autorità nazionale anticorruzione, non ci sono elementi per dichiarare la ditta Marzano Building srl inaffidabile. L’impresa edile che si era aggiudicata la prima gara d’appalto per la realizzazione della piscina coperta per Anac ha avuto difficoltà nel rispettare i termini per l’esecuzione dei lavori “data l’emergenza sanitaria dichiarata daCovid e il successivo evento bellico in Ucraina, circostanze – si legge nel documento – che hanno fatto venir meno le originali condizioni dell’offerta e hanno portato l’operatore economico a lavorare in un periodo che non permetteva di porre alcuna affidabilità nelle stime dei tempi di esecuzione contrattuale”.

Giustificazioni che invece per l’Ausl di Piacenza non erano state considerate meritevoli di accoglimento tanto da avviare una causa legale contro l’azienda, tuttora in corso. Intanto per Marzano, il parere dell’Autorità “è una grossa vittoria”, come sostengono i responsabili. A coinvolgere Anac, infatti, è stata proprio l’Azienda unità sanitaria locale di Piacenza, che nel settembre scorso ha comunicato all’autorità di aver disposto la risoluzione del contratto d’appalto stipulato con la Marzano Building srl segnalando l’inadempimento alle obbligazioni contrattuali per negligenza dell’impresa.

Anac ha così avviato il procedimento di annotazione, richiedendo ad entrambe le parti la documentazione a difesa di ciascuna posizione. Se la segnalazione Ausl avesse dato esito positivo, la Marzano Building avrebbe potuto perdere la certificazione obbligatoria per partecipare a gare d’appalto per l’esecuzione di lavori pubblici. Così non è stato.

LE TAPPE DELL’OPERA – Risale al 22 dicembre 2017 la delibera del comitato interministeriale per la programmazione economica di destinare 10 milioni di euro alla realizzazione del futuro centro paralimpico di riferimento del nord italia, a Villanova, a cui si sono aggiunti, con delibera della Regione, il 29 agosto 2022, altri 3 milioni di euro. La progettazione viene affidata dall’Ausl, il 14 maggio 2019, ad un gruppo di professionisti. Il 10 dicembre 2020, i lavori per il primo stralcio, ossia la costruzione della piscina coperta, sono stati aggiudicati al raggruppamento temporaneo di imprese Marzano Building srl e Consorzio Imprese Casertane, su per un importo complessivo di 2.951.264,14 euro (Iva esclusa).

Il cantiere è stato avviato l’8 febbraio 2021. Dopo un anno, è arrivata la prima sospensione lavori, ordinata dall’Ausl, a causa delle basse temperature invernali, per circa un mese, da gennaio a febbraio 2022. Ripresa l’attività, tutto si è definitivamente fermato poi tra fine maggio e inizio giugno 2022. L’8 settembre 2022 l’Ausl ha scelto di risolvere il contratto d’appalto con la Marzano Building srl che nel marzo 2023 comunica di dare avvio ad un procedimento legale contro l’azienda sanitaria. Il 13 settembre 2022 è stato aperto un nuovo bando per affidare il secondo stralcio di interventi (incluso il completamento della piscina) aggiudicato, il 21 dicembre 2022 per un importo complessivo di 7.481.972,96 euro (Iva esclusa).