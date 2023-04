Dal Congo all’Ucraina, 19 anni di missioni con Msf. “Mi hanno resa migliore”

La prima missione risale al 2004 in Congo Brazzaville dove la biologa Marina Pozzoli è stata impegnata per 15 mesi in uno screening sulla malattia del sonno. Da allora, la piacentina non ha più lasciato l’organizzazione “Medici senza frontiere” con la quale ha affrontato missioni in tutto il mondo: dal Congo ad Haiti, dalla Siria all’Ucraina passando per Camerun, Giordania, Iraq, Turchia e Ciad sempre a fianco delle popolazioni in difficoltà. L’ultimo impegno è stato in Ucraina nel dicembre 2022 e consisteva nel trasporto in treno di duecento pazienti psichiatrici da Odessa a Kherson.

Dopo quasi 20 anni nei quali la sua casa è stata itinerante, per Marina Pozzoli è subentrato il desiderio di stabilità e da lì è nata la scelta di rientrare a Piacenza anche se non sono escluse missioni future. E se tornasse indietro, rifarebbe tutto.

