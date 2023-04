Val Tidone, l’instancabile nonna Albina Zambianchi festeggia 100 anni

Per nonna Albina Zambianchi il tempo pare essersi fermato. Nonostante i suoi cento anni gode di una salute invidiabile a insieme alla schiera di nipoti e pronipoti ricorda i suoi trascorsi tra Vallerenzo di Pecorara, Pieve Porto Morone e Castel San Giovanni. A renderla così forte sono state forse le tante prove che nella vita nonna Albina ha dovuto affrontare, ma anche il suo carattere volitivo, la sua tenacia nel non farsi mai scoraggiare. Del resto di stare in casa nonna Albina non ne aveva mai avuto voglia. Sempre fuori a lavorare nei campi, alla guida di trattori o a trattare per la lavorazione dei terreni insieme al marito, la cui salute malferma lo strappò all’affetto della famiglia troppo presto.

“Quando eravamo piccoli e le nostre mamme non potevano accompagnarci a scuola era lei a portarci con la sua auto – ricordano le nipoti – . Le maestre la chiamavano la nonna sprint perché fino a 85 anni ha sempre guidato”. A nonna Albina sono arrivati anche gli auguri del sindaco Lucia Fontana che l’ha festeggiata insieme ai parenti.