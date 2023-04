Attività per i ragazzi autistici grazie alle uova di “Piacenza in blu”: raccolti 3.500 euro

Raccolti oltre 3.500 euro con le uova di Pasqua in sostegno ai ragazzi autistici e alle loro famiglie. E’ l’importante risultato solidale totalizzato dall’associazione “Piacenza in blu” con la collaborazione del commerciante Valter Bulla e la cioccolateria Bardini. Le risorse saranno utilizzate per garantire più educatori per le attività ludiche a supporto dei giovani seguiti dalla realtà di volontariato. L’iniziativa ha permesso di organizzare una lotteria benefica con in palio 34 uova di grandi dimensioni. All’interno, ecco un buono valido nei negozi d’abbigliamento targati Bulla. Ecco i dettagli nel servizio del Tgl a cura di Thomas Trenchi.

