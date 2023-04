Il coro Ana Valnure in trasferta in Sicilia per il cinquantenario

Il Coro Ana Valnure di Bettola dà avvio ai festeggiamenti del suo 50esimo anniversario di fondazione con una trasferta canora in terra siciliana. Da oggi, giovedì, al 27 aprile, la formazione corale diretta dal maestro Edoardo Mazzoni e capitanata dall’energica Donisia Chinosi, storica presidente del coro, parteciperà al Festival corale internazionale “Milazzo…Sicilia in concerto” organizzato dalla corale polifonica “Aura Vocis” di Milazzo. Il coro Ana Valnure porterà i suoi canti di montagna ed alpini in quattro eventi ufficiali alle isole Eolie, a Milazzo, nella Cattedrale di Messina e nel Duomo di Roccavaldina.

Le penne nere bettolesi, che sono la voce musicale della sezione Ana di Piacenza, avranno diverse altre occasioni per cantare, seppure in moto estemporaneo, durante le visite alle città e ai borghi caratteristici che l’organizzazione ha predisposto.