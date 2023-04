Auto scassinate in zona stazione, Lega: “Agenti in borghese”. Telecamera attiva

“Auspico che il sindaco abbia dato mandato alla polizia locale di controllare i parcheggi dei pendolari in modo costante, utilizzando anche gli agenti in borghese impiegati al momento per deiezioni canine e cicche di sigarette”. Lo chiede Luca Zandonella, capogruppo della Lega in consiglio comunale, a fronte dei numerosi furti nel parcheggio dei pendolari in viale Sant’Ambrogio, in particolare ai danni delle Fiat Panda che risulterebbero scassinate con maggiore facilità e destrezza da parte di un ladro in azione già da alcuni mesi.

Un’escalation di episodi – come riportato ieri da Liberta.it – che suscita più di una preoccupazione tra i cittadini che frequentano l’area di sosta nei pressi della stazione ferroviaria. E non si tratta dell’unico problema denunciato: il degrado e la percezione di insicurezza scandiscono la quotidianità. Diverse persone si chiedono se la zona sia videosorvegliata: la polizia locale fa sapere che il posteggio di viale Sant’Ambrogio è presidiato con una telecamera all’ingresso che garantisce una visuale quasi totale, oltre a un altro impianto di controllo a piazzale Marconi. Dalle file dell’opposizione, dunque, Zandonella rimarca che “è importante denunciare sempre questi atti, perché le telecamere possono essere utili a individuare i responsabili”.

IL SERVIZIO DI THOMAS TRENCHI: