Bando affitti, pubblicata la graduatoria provvisoria: osservazioni entro maggio

Sono state pubblicate, sul sito www.comune.piacenza.it – con accesso anche dalla home page, sull’Albo pretorio online e nella sezione dedicata alle novità in ambito sociale – le graduatorie provvisorie degli aventi diritto ai contributi previsti dal Bando Affitto 2022. Nel rispetto della privacy, per individuare la propria posizione occorre fare riferimento al numero di protocollo della richiesta, contenuto nel messaggio e-mail ricevuto dalla Regione Emilia Romagna al termine della compilazione. Ricordando che le motivazioni di un’eventuale esclusione sono riportate accanto alla domanda, i cittadini che risultano non ammessi possono presentare le proprie osservazioni entro i 10 giorni successivi alla data di pubblicazione, ovvero non oltre lunedì 1° maggio, in diverse modalità: raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a Comune di Piacenza – Servizio Servizi Sociali – via Taverna 39 – 29121 Piacenza; invio tramite PEC, anche da casella di posta elettronica ordinaria, all’indirizzo [email protected]; consegna a mano, presso gli sportelli Informasociale di via Taverna 39 e via XXIV Maggio 28, o presso l’Ufficio Protocollo Generale in viale Beverora 57. Le osservazioni devono essere corredate dal numero di protocollo della domanda esclusa e dal nominativo della persona che l’ha presentata, unitamente a una copia in corso di validità del documento di identità. Una volta esaminate le osservazioni pervenute, si procederà con la pubblicazione delle graduatorie definitive che comprendono le domande ammesse e finanziabili – per le quali si provvederà all’accredito dei contributi – nonché quelle ammesse e in attesa di finanziamento, unitamente a quelle escluse.

