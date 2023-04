Guasto agli uffici dei Servizi Sociali di via XXIV Maggio, i numeri telefonici alternativi

Non è ancora stato risolto il problema al centralino telefonico della sede comunale di via XXIV Maggio, i cui uffici di riferimento per il pubblico non possono quindi essere contattati, a causa di un guasto iniziato giovedì 20 aprile.

L’amministrazione comunale ha reso noti i numeri alternativi cui ci si può temporaneamente rivolgere in caso di necessità, sino al ripristino del normale funzionamento:

– 0523-492720 per contattare le assistenti sociali dell’Ufficio Anziani;

– 0523-492731 per l’Informasociale – Polo Disabilità/Caad, nonché per l’Ufficio Abitazioni e Diritto alla Casa.