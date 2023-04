Turismo in crescita nel Piacentino. Primi in regione per ripresa post pandemia

I dati relativi al turismo evidenziano la buona prestazione del nostro territorio sia per quanto riguarda gli arrivi che i pernottamenti. Lo rivelano le elaborazioni dell’Ufficio Statistica della Provincia di Piacenza sui dati della Regione Emilia-Romagna per Istat.

E’ proseguito nel secondo semestre del 2022 il trend di crescita rispetto ai minimi pre-covid da parte del turismo piacentino, trend che era del resto già stato evidenziato dai dati registrati nei primi sei mesi dello scorso anno e riportati nell’ultimo numero di [email protected] Rispetto al 2019, il gap da recuperare si riduce così dall’8% del primo semestre

al 3% circa in finale d’anno per gli arrivi, mentre per i pernottamenti viene confermato il superamento dei livelli prepandemici di circa il 10%. Da questo punto di vista, emerge inoltre come la dinamica del turismo a Piacenza nel 2022 sia stata generalmente superiore a quella sperimentata in media a livello regionale: siamo al primo posto tra

le province emiliano-romagnole per intensità del recupero e crescita dei pernottamenti rispetto al 2019, e anche per quanto riguarda gli arrivi la ripresa dai minimi pre-covid è stata da noi tra le più forti, maggiormente incisiva ad esempio di quelle che si sono viste a Parma e a Reggio-Emilia.

