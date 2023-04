Sos alloggi popolari: 53 famiglie in lista di attesa. “Usiamo l’ex casa cantoniera”

Una collaborazione tra Acer e comune per ristrutturare l’ex Casa cantoniera al fine di farne alloggi di edilizia popolare. È una delle richieste finite al centro dell’incontro tra i vertici di Acer e il sindaco di Castel San Giovanni Lucia Fontana. Durante l’incontro al presidente dell’ente che gestisce tutto il patrimonio di edilizia residenziale pubblica, Marco Bergonzi, è stato posto il tema della “fame” di alloggi. Oggi, secondo i dati forniti dall’assessore al welfare Federica Ferrari, sono 53 le famiglie in lista di attesa per una casa popolare, a fronte di 59 domande contate a dicembre. Nel frattempo Acer ha accelerato per rendere disponibili tre degli otto alloggi ancora liberi. Ne restano quindi cinque ancora da assegnare, di cui uno ha appena ottenuto finanziamenti per la sua ristrutturazione. Il presidente di Acer Marco Bergonzi ha promesso una veloce stima dei costi per le 4 ristrutturazioni e per la progettazione dell’ex casa cantoniera, dove il comune vorrebbe realizzare alloggi di edilizia popolare. “Insisto con tutti gli amministratori affinché tengano pronti progetti che possano partecipare ai bandi regionali o ministeriali, ovviando alle tempistiche sempre strettissime che accompagnano le indicazioni dei finanziamenti”- ha detto Bergonzi. Insieme a lui il vice Andrea Pezzani, la consigliera Ilaria Rossi e il direttore Stefano Cavanna.

