Tre auto coinvolte in un incidente a Caorso: un uomo incastrato e ferito

Violento scontro fra due automobili stamattina, 22 aprile a Caorso, uno dei mezzi in seguito all’impatto è andato in testa coda a sbattere contro un semaforo danneggiandolo e impattando anche con un auto in sosta. Il conducente è rimasto anche incastrato nell’abitacolo del mezzo. E’ accaduto sulla strada provinciale numero 10 all’incrocio con la strada che porta a Chiavenna Landi: per cause ancora da chiarire la Focus si è schiantata contro una Fiat Tipo ruotando di 360 gradi e andando a schiantarsi contro il semaforo dell’incrocio e contro una Volkswagen Golf in sosta. Per estrarre dall’abitacolo della Ford il suo conducente è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco mentre nelle vicinanze atterrava l’eliambulanza del Parma Soccorso in quanto si era temuto il peggio per il conducente della Ford mentre quello della Punto era rimasto illeso. Sul posto un’ambulanza della Pubblica Assistenza di Monticelli e l’autoinfermieristica del 118. Il conducente della Ford liberato dalle lamiere è risultato essere stato lievemente ferito ed è stato così condotto all’ospedale di Piacenza. Sul posto per i rilievi di legge relativi all’incidente sono accorse due pattuglie della polizia locale.

