Nata a Noale in provincia di Venezia e portata all’orfanatrofio Santa Maria della Pietà, Simonetta Quieti ha impiegato 50 anni per scoprire l’identità della sua mamma naturale. Si chiamava Gabriella Risoli, morta in un incidente stradale avvenuto sulla via Emilia Pavese a Sant’Antonio il 24 novembre del 1975.

