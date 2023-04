Podenzano premiato tra i comuni della regione per la gestione dei rifiuti

Anche quest’anno Podenzano si è distinto fra i comuni dell’Emilia-Romagna – unico in provincia di Piacenza- per la gestione virtuosa dei rifiuti. Questa premiazione, denominata “Sotto il muro dei 100” e giunta alla sua nona edizione, è organizzata dalla rete “Comuni rifiuti zero Emilia Romagna” con lo scopo di sensibilizzare e creare continuità fra i cittadini, le amministrazioni e le aziende di gestione dei rifiuti.

Nel corso del convegno, che si è tenuto nell’ambito della premiazione, si è evidenziato che questo rapporto a tre deve essere assoluto, nutrito e rafforzato continuamente per poter funzionare e dare risultati. Sono stati premiati i comuni che producono meno di 150 kg/abitante di rifiuti non riciclabili (dati 2021).

Quest’anno il comune ospitante la rassegna è stato S. Prospero (MO), classificatosi al primo posto ex equo con Civitella di Romagna (FC), con 60 kg/abitante. Podenzano, su un totale di 328 comuni partecipanti, si è aggiudicato il 30° posto con 143 kg/abitante e 77 kg/abitante equivalente.

Molti i partecipanti alla giornata, per Podenzano erano presenti il consigliere comunale Andrea Vegezzi ed il tecnico comunale Andrea Maccagni, “Soddisfazione per il risultato raggiunto con la collaborazione della cittadinanza”, afferma il consigliere Vegezzi, “l’auspicio è di proseguire su questa strada, mantenendo vivo in tutti gli attori, amministratori, cittadinanza e gestore il desiderio e l’impegno a migliorare per arrivare all’obiettivo di rifiuti non riciclabili/abitante uguale a 0”.

“Un’occasione di confronto con altre realtà che ha permesso di misurare il buon grado di differenziazione raggiunto dal nostro Comune, commenta il sindaco Alessandro Piva, ma anche di vedere che c’è chi ha fatto meglio di noi con cui condividere un percorso di crescita della virtuosità”.