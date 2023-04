In duemila alla Fiera del bestiame a Ottone. Scuola di lazo e cori fino a tarda notte

A Ottone si sente cantare a pieni polmoni. I coreuti arrivano addirittura dalla Svizzera. Sono lì per abbracciare Ottone, la terra al confine tra Piacenza e Genova, dove l’orgoglio degli allevatori – almeno una ventina – è al centro della quinta edizione della Fiera del bestiame, tradizione storica riscoperta negli ultimi anni da un gruppo di volontari. Almeno duemila i presenti, per ballare sulle note del mitico Marino Castelli, per mangiare polenta e asado, per provare la scuola di lazo o conoscere il fabbro “Degio” con la sua mula. Grande soddisfazione espressa da Pro loco e Comune.

L’ARTICOLO DI ELISA MALACALZA SU LIBERTA’