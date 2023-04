A Borgonovo l’appello dei giovani: “Guerra in Europa, 25 aprile motore per la pace”

A Borgonovo il 25 Aprile ha coinciso con un appello alla pace da parte dei ragazzi delle scuole medie e con il ricordo dei giovani che 78 anni fa diedero la vita in cambio della democrazia di cui nemmeno conoscevano il significato, visto che non l’avevano mai sperimentata prima. “Mettiamoci nelle condizioni dei giovani partigiani che combatterono, morirono, rischiarono la vita compiendo una scommessa esistenziale per loro stessi e per tutta l’Italia” ha detto la deputata Paola De Micheli (Pd). Insieme a lei a tenere le orazioni ufficiali sono stati il vicesindaco Maurizio Molinelli e il sindaco dei ragazzi Pietro Paolo Groppi. “Quei giovani – ha proseguito De Micheli – non potevano sapere come sarebbe andata a finire, non avevano informazioni o la conoscenza dei fatti del mondo, non sapevano se l’esito di questa loro scelta sarebbe stata la morte o la liberazione con una nuova vita per tutte e per tutti. Nonostante questo, scelsero consapevolmente di rischiare la loro vita”. Il sindaco dei ragazzi ha lanciato un appello: “Oggi parliamo di libertà – ha detto Groppi – ma la guerra è entrata nel cuore dell’Europa e quindi il nostro 25 Aprile è un appello alla pace”. Dal vicesindaco un appello invece a “non derubricare ciò che accadde a guerra civile in cui le ragioni stanno da ambo le parti. Alcuni morirono per liberarci da un regime oppressore, altri per difenderlo”.

