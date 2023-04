“Adotta una via”: anche gli iraniani rendono omaggio alla Resistenza

Si sono ritrovati sotto la stele che indica l’intitolazione di quello spazio: Piazzale della Libertà. E lì hanno deposto un garofano rosso. Anche gli iraniani Amir Masoumi ed Eli Fereidooni del comitato “Donna Vita Libertà” hanno aderito all’iniziativa “Adotta una via” promossa dalla sezione cittadina “Medina Barbattini” dell’Anpi di Piacenza, sancendo un ideale gemellaggio fra la Resistenza italiana e quella iraniana.

Non sono i soli perché a depositare fiori in tutte le vie del comune capoluogo che ricordano personaggi ed eventi della Resistenza locale e nazionale sono stati tanti: semplici cittadini, ma anche rappresentanti di forze politiche che hanno adottato strade e persino cippi partigiani come quello a piazzale Genova che ricorda l’uccisione di Giorgio Gasperini, Gianbattista Anguissola, Giacomo Alberici, Amedeo Silva e Pierino Guasti.