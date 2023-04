Incendio a Farini, 300 ettari di bosco bruciati. Pericolo scongiurato per le case

Verso le 17.00 di ieri i vigili del fuoco di Piacenza, sono intervenuti in località Le Moline, nel comune di Farini, per un incendio boschivo. Sono state inviate sul posto due squadre, una da Piacenza e una da Bobbio. Sul posto anche i carabinieri forestali di Bobbio. L’intervento, durato alcune ore, si è concluso in serata. Le fiamme hanno divorato oltre 300 ettari in una zona impervia di montagna. A causa del vento l’incendio ha rischiato di avvicinarsi alle abitazioni. Rischio scongiurato grazie all’attività tempestiva dei vigili del fuoco.

