Ztl: parte la piattaforma per il rilascio on line dei permessi di circolazione

Scatta nella notte di domani, mercoledì 26 aprile, il passaggio informatico tra il vecchio portale telematico e la nuova piattaforma Pass per il rilascio dei permessi di circolazione in Ztl, predisposto da Brav per conto di Gps. Lo fa sapere il comune di Piacenza che, in una nota, spiega: “E’ un servizio molto più agile e veloce rispetto al precedente, anche grazie all’esperienza maturata da anni dalla società nei più grandi comuni italiani (Genova, Torino e Milano tra gli altri). Il nuovo “front office telematico” sarà integrato con tutti i database e i sistemi di telecontrollo comunali (dagli accesi Apu e Ztl, al rilascio di vari tipi di permessi sino alla interazione con i parcometri dei parcheggi a pagamento) e caratterizzato da un’interfaccia moderno, semplice e finalizzato a una progressiva dematerializzazione dei pass e alla possibilità per l’utente di fare pressoché tutto da casa o dal proprio ufficio”.

Per garantire l’efficacia di tale passaggio sotto il profilo della sicurezza informatica, dalle ore 19 di domani mercoledì 26 aprile alle ore 7 di giovedì 27 aprile, l’accesso all’attuale pagina per il rilascio online dei permessi giornalieri Ztl sarà temporaneamente sospeso. A partire dal 27 aprile quindi le domande di rilascio dei permessi di circolazione per la Ztl dovranno essere presentate tramite il nuovo portale Front Office, al link https://pass.brav.it/Piacenza/FrontOffice/ al quale gli utenti potranno accedere con Spid o registrazione manuale caricando i moduli di domanda / autocertificazione disponibili sul sito comunale.