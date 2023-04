Insieme da 50 anni, Pietro e Luisa, rinnovano matrimonio in casa di riposo a Borgonovo

Pietro Tramelli, 88 anni, e Luisa Merli, 79 anni, quando ancora vivevano sotto lo stesso tetto se lo erano promesso tante volte: “Arrivati ai cinquant’anni di vita matrimoniale faremo una bella festa, come quando ci siamo sposati”. Le condizioni di salute di Tramelli lo hanno però costretto a trasferirsi al Melograno, nell’ex Andreoli di Borgonovo. Quel sogno di poter rinnovare la promessa matrimoniale si è ugualmente realizzato, grazie un’animatrice della casa protetta, Rosy Laino, che ha organizzato un cerimonia di tutto punto. Non sono mancati i confetti, le bomboniere per gli invitati e il parroco don Walter Kanda Wa Kand a benedire i due eterni sposi. “Pietro e Luisa ci hanno regalato un bellissimo momento e una bellissima giornata che abbiamo voluto ricreare in tutti i particolari, come se fosse stata celebrata in chiesa” racconta l’animatrice.

IL SERVIZIO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTA’