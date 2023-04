Scuola e mensa, le prime proposte del consiglio dei ragazzi a Fiorenuzola

L’auditorium “San Giovanni” di Fiorenzuola d’Arda ha ospitato gli alunni delle classi

quinte della scuola primaria dell’Istituto comprensivo, a cui il sindaco Romeo Gandolfi; il presidente del consiglio comunale, Federico Franchi, e gli assessori Elena

Grilli e Franco Brauner, hanno presentato il progetto – in attuazione nel corso del

prossimo anno scolastico – del consiglio comunale dei ragazzi.

Grande l’entusiasmo da parte degli studenti, accompagnati in auditorium dalle

rispettive insegnanti e dal dirigente dell’Istituto comprensivo di Fiorenzuola d’Arda,

Isabella Spurio: gli alunni hanno osservato un’illustrazione, in formato multimediale, del consiglio comunale dei ragazzi, preceduta da una breve presentazione del Comune,

del ruolo del sindaco e dei compiti che spettano al consiglio comunale: “Vi

presentiamo un progetto che il Comune di Fiorenzuola ha pensato per voi, e che vi

permetterà di diventare protagonisti della vita della vostra città, e di agire per rendere

Fiorenzuola sempre più bella ed accogliente per voi, i vostri amici e tutti i ragazzi che

vivono qui”, hanno esordito sindaco e assessori. Sono stati quindi presentati i tratti

salienti del progetto rivolto ai ragazzi: dalla sua composizione – Il consiglio comunale

dei ragazzi sarà formato da undici alunni delle classi prima e seconda media

dell’Istituto comprensivo di Fiorenzuola d’Arda – alle sue finalità, tra cui l’intento di fare avvicinare i giovani alle attività e alle funzioni del Comune; far maturare in loro il senso di appartenenza a Fiorenzuola; elaborare proposte per migliorare la città, sino alle competenze su temi e problematiche riguardanti la vita della città, in particolare

solidarietà e amicizia; ambiente, territorio ed educazione stradale; sport e tempo libero; cultura e spettacolo, e rispetto del patrimonio artistico e culturale, per concludere con il ruolo del sindaco dei ragazzi e i rapporti tra il consiglio comunale dei ragazzi e

l’amministrazione cittadina.

Il sindaco e il presidente del consiglio comunale hanno risposto alle tante domande

degli alunni, già concentrati all’elaborazione di idee e proposte, in particolare, sugli

ambienti da loro frequentati quotidianamente, come la scuola e la mensa scolastica:

“In pratica ci troviamo nella prima assemblea costituente del progetto”, ha sottolineato

il sindaco, soffermandosi proprio sull’attenzione espressa dagli studenti durante

l’incontro.