Borgonovo, l’artista del ricamo nonna Oriele festeggiata per i 100 anni

Nonna Oriele ha raggiunto il traguardo dei cento anni di una vita tutta vissuta tra Borgonovo e Milano, dove giovanissima si trasferì a lavorare a servizio di una famiglia, prima di far di nuovo rientro a Borgonovo per poi convolare a nozze con il suo amato Giuseppe Borgonovi. In paese nonna Oriele ha saputo tessere miriadi di relazioni grazie alla sua passione per il volontariato, per i viaggi e anche grazie alla sua abilità a far la maglia e l’uncinetto.

“Ricamava benissimo, faceva pizzi stupendi” raccontano i parenti. Oltre a questo nonna Oriele confezionava maglioni, coperte, bellissimi completini per i bambini che poi venivano rivenduti ni negozio. I suoi cento anni la nonnina dalle mani di fata li ha festeggiato con la schiera di parenti nella casa protetta di Borgonovo, dove tutti la coccolano come una regina.