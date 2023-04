“Raffa la giraffa” porta le regole di buon vicinato negli alloggi Acer e nelle scuole

Sono stati i bambini i protagonisti della presentazione dell’ultimo progetto realizzato da Acer. “Un’iniziativa davvero importante con al centro l’educazione civica e ambientale” ha sintetizzato il presidente di Acer Piacenza Marco Bergonzi circondato dai sorrisi dei bambini della 5^B della scuola elementare Caduti sul lavoro.

“I più giovani sono un veicolo straordinariamente ricettivo per quelle che sono le norme di buon vicinato, le regole di educazione civica e tutto ciò che ci fa vivere meglio insieme agli altri – le parole di Bergonzi -. Un progetto nato per contrastare episodi di maleducazione attraverso un regolamento simpatico con protagonista Raffa la Giraffa che distribuiremo a tutti i 6.300 inquilini che abitano negli immobili di Acer e a tutti gli alunni delle scuole piacentine”.

“Le avventure dell’affabile Raffa” sono dieci racconti scritti dalla maestra in pensione Lucia Sperzagni e illustrati da Sabrina Coronella con al centro altrettante regole di buona condotta come non fare rumore, non sporcare i muri, spegnere la luce quando si esce da una stanza, non sprecare l’acqua e non buttare a caso i rifiuti. “Raffa è un personaggio incredibile capace di consigliare e alle volte rimproverare i bambini che abitano nei condomini – ha spiegato Sperzagni -. Queste storie offrono insegnamenti utili a tutti in modo simpatico e allegro. I racconti per ora sono dieci, una per ogni articolo del regolamento, ma magari in futuro si porteranno avanti altri progetti, giochi sul sito online e nuove opportunità per coinvolgere direttamente i più piccoli.”

“Un ringraziamento va a Piacenza – ha concluso Bergonzoni – per essere la capofila di questo progetto che sarà preso a modello anche da altre città. L’educazione civica non riguarda solo chi abita nelle case popolari ma tutti noi”. “Tengo a ringraziare Acer e tutte le persone che hanno portato avanti questo bel progetto – il commento del sindaco Katia Tarasconi -. Seguendo queste norme si formeranno i cittadini del domani e magari tra questi bimbi ci sarà anche il sindaco del futuro”.