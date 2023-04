Una giovane avvenente gli strappa l’orologio dal polso, 60enne reagisce e lo recupera

Il tentativo di furto di un prezioso orologio dal polso di un 60enne è fallito grazie alla pronta reazione dell’uomo. Il malcapitato è stato avvicinato da un’avvenente ragazza che, con la scusa di averlo scambiato per un’altra persona e di offrire massaggi, gli ha strappato l’accessorio ed è fuggita. Il derubato ha però reagito con prontezza ed ha inseguito la ragazza riuscendo a raggiungerla. Ne è nato un parapiglia e la giovane è caduta a terra, lasciando l’orologio e fuggendo di corsa

Il fatto è accaduto nella tarda mattinata di mercoledì 26 aprile in via Panini a Piacenza, nella zona di via Emilia Parmense, quando l’uomo, mentre usciva da una banca, è stato avvicinato dalla giovane, descritta trent’anni, di carnagione scura, capelli neri, con abiti succinti e che si esprimeva un italiano con accento portoghese.

L’ARTICOLO DI ERMANNO MARIANI SU LIBERTA’