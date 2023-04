Espropriati SS45: “Anas non parla a tutti”. Travo tira dritto e a Bobbio bolle la protesta

In consiglio comunale a Travo il sindaco Lodovico Albasi spiega che tornare indietro non ha senso. “Rivedere il progetto definitivo della variante tra Rivergaro e Cernusca, ormai in fase ultima, vorrebbe dire risottoporlo a Valutazione d’impatto ambientale”.

Sugli espropri Albasi dice che la lista dei convocati agli incontri dove un incaricato di Anas valuterà ogni caso – il 4, 5 e 6 maggio – è stata allungata: “Non saranno buttate giù case. Ho già avuto disponibilità da Anas a tornare”.

All’Associazione Residenti ed Utenti Statale 45 l’approccio però non torna: “Solo una piccolissima parte dei coinvolti verrà convocata. Lo smarrimento tra i cittadini è massimo”, precisa Giorgio Vecchiattini. “La fiducia nelle due amministrazioni non viene meno. Siamo però pronti a tenere alta l’attenzione”.

Dall’altra parte della valle, quella montana, il malumore intanto bolle. Spiega Maurizio Alpegiani, del sodalizio Ra Familia Bubieiza: “Un conto sono i turisti, un conto è chi ha bisogno di lavorare e per quello vive la strada. Non sottovalutiamo poi le difficoltà dei mezzi d’emergenza. La valle si deve mobilitare. Siamo stanchi di incidenti, code. Non siamo disposti a fare la riserva indiana”.

L’ARTICOLO DI ELISA MALACALZA SU LIBERTA’