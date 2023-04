Maltempo, perturbazione atlantica in arrivo: ponte del 1° maggio sotto la pioggia

Il passaggio di una perturbazione atlantica sul nord Italia e previsto per le giornate di domenica 30 aprile e lunedì 1° maggio, porterà piogge abbondanti sul Piacentino.

L’arrivo della bassa pressione è previsto già da oggi, con cielo nuvoloso, e da domani inizieranno le precipitazioni che si estenderanno alla giornata di lunedì. Gli accumuli previsti sono di circa 30 mm in pianura e 50/60 mm in montagna. Le temperature saranno in calo, con massime inferiori ai 20 °C.

Da martedì le condizioni meteorologiche inizieranno a migliorare, con lo spostamento verso est della massa nuvolosa.