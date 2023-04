Podenzano, cori e raccolta fondi in ricordo del giovane musicista Edoardo Lusardi

Sabato 6 maggio alle 21 nella chiesa parrocchiale di Podenzano alcune formazioni corali si esibiranno nel ricordo di Edoardo Lusardi, giovane musicista che abitava a Tuna, scomparso prematuramente quattro anni fa; la serata avrà anche lo scopo di raccogliere fondi per l’associazione che porta il suo nome: “Edo Lusardi – il ritmo del cuore”, costituita dai familiari e dagli amici del giovane per portare avanti la sua passione educando i ragazzi alla musica, a partire dai bimbi più piccoli.

L’amore resta intatto e dà frutto in forme inaspettate: grazie all’associazione sono state finanziate borse di studio a favore di studenti del Conservatorio Nicolini di Piacenza e dell’associazione “Tempus Fugit Percussion”, oltre ad attività di educazione musicale alla scuola d’infanzia Mirra di Piacenza, che hanno coinvolto tanti bambini dai 3 ai 5 anni e che sono in corso di svolgimento anche quest’anno.

Sabato 6 maggio a Podenzano animeranno la serata i Cantori di Casaliggio, che Edo Lusardi ha accompagnato in più occasioni, i suoi amici di sempre dei Tempus Fugit Percussion Ensemble, la Schola Cantorum di Podenzano, il coro Gerberto di Bobbio e il gruppo musicale 15corde.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà