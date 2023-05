“Diritto al lavoro sicuro”, a Castello inaugurata la prima panchina bianca

La festa del Primo maggio a Castel San Giovanni è stata dedicata a chi al lavoro ha sacrificato la propria vita. Lungo viale Amendola è stata inaugurata una panchina bianca in memoria di tutte le vittime del lavoro. A volerla sono stati Anpi, Spi Cgil e amministrazione comunale per porre, come è stato sottolineato durante la cerimonia di inaugurazione, “un simbolo concreto della volontà di rivendicare, oggi più che mai, il diritto al lavoro sicuro”.

Quella inaugurata a Castello è, come ha ricordato il presidente Anpi Paolo Brega, la prima panchina bianca presente in provincia. Nel solo 2022, secondo i dati forniti da Giuseppe Genesi del sindacato pensionati della Cgil, sono stati 1.090 i morti sul lavoro, di cui 9 nella sola provincia di Piacenza. Tra loro c’è stata anche Nicoletta Palladini, l’operaia morta sul finire dello scorso anno in Vetreria a Borgonovo. Il suo nome, insieme a quello di tutte le vittime castellane morte sul lavoro (di cui si ha notizia in anni recenti), è stato scandito dal sindaco Lucia Fontana. “Ricordiamo tutti i nostri concittadini morti sul lavoro, come fossero nostri familiari” ha detto Fontana.