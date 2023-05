Emergenze idrauliche: 30 volontari al corso di Protezione civile FOTO

Pronti a intervenire in caso di alluvioni o esondazioni. Sono trenta i volontari di Protezione civile che hanno partecipato al corso di formazione specialistico per addetti alle emergenze idrauliche ed Idrogeologiche. Il corso, organizzato dal Coordinamento provinciale di Piacenza con l’Agenzia regionale di protezione civile, è stato suddiviso lezioni teoriche e pratiche con la simulazione di emergenze.

La parte pratica è stata organizzata a Isola Giarola di Villanova sull’Arda con lo scopo di insegnare ai volontari l’utilizzo corretto ed in sicurezza di tutte le attrezzature in dotazione al Coordinamento provinciale di Piacenza, come motopompe da fango, idrovore, pompe sommerse, nonché applicare correttamente tutte le procedure operative d’intervento, come la telonatura a rinforzo degli argini durante forti piene dei fiumi, il controllo e contrasto dei fontanazzi, la creazione di pozzi idraulici ed il posizionamenti dei sacchi di sabbia oppure il monitoraggio degli argini del fiume Po e segnalazione di erosioni o tane di animali che possono portare a cedimenti arginali. All’organizzazione di questo appuntamento formativo ha partecipato anche l’associazione protezione civile “G.Verdi” Villanova sull’Arda che conta numerosi specialisti nel settore dell’idrogeologico con grande esperienza in emergenza.