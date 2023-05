Teatro alla Centrale nucleare di Caorso. “Sensibilizzare su salute e sicurezza sul lavoro”

Questa mattina la centrale nucleare di Caorso ha ospitato una rappresentazione teatrale sulla salute e sicurezza sul lavoro dal titolo “Il Bianco Silenzio. Per un lavoro sicuro”. Un’iniziativa sostenuta dall’Organo commissariale di Sogin in occasione della Giornata Mondiale per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro, che si celebra il 28 aprile, per promuovere e diffondere la cultura della sicurezza dei lavoratori e degli ambienti di lavoro.

La Giornata Mondiale della Salute e Sicurezza sul Lavoro è stata istituita nel 2003 dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro (Oil) per sensibilizzare e riflettere sulla cultura della prevenzione nei contesti professionali. Lo spettacolo è stato messo in scena da Manicomics Teatro e narra le storie di tre lavoratori vittime di incidenti sul lavoro. L’opera è scritta per rafforzare nel pubblico la sensibilità̀ e la consapevolezza nei confronti di un tema così importante e delicato.

All’iniziativa sono intervenute, tra l’altro, le rappresentanze sindacali territoriali e le diverse figure professionali di Sogin e della controllata Nucleco impegnate, in prima linea, nella protezione dei lavoratori. L’appuntamento è stato un momento di riflessione comune.