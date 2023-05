Attraversa a piedi l’Italia per la Lilt: il pellegrino della salute arriva in piazza

“Chi cammina in compagnia cresce sano e in armonia”. Con questo slogan gli studenti delle classi 3° B e 3° C della scuola elementare Don Minzoni, accompagnati dai piccoli profughi ucraini arrivati a Piacenza allo scoppio della guerra un anno e mezzo fa, hanno accolto l’attore e regista piacentino Filippo Arcelloni, protagonista dell’edizione 2023 dell’iniziativa “Il Pellegrino della salute” della Lilt.

Arcelloni li ha incontrati oggi pomeriggio in piazza Cavalli durante la tappa piacentina della cosiddetta “Via Francigena on foot”: partito il 22 aprile dal Gran San Bernardo, dovrà percorrere ben mille chilometri a piedi suddivisi in 40 tappe fino a Roma, dove l’arrivo è previsto per il 31 maggio, con l’obiettivo di portare in tutta Italia il messaggio legato all’importanza dell’attività fisica e della corretta alimentazione. “Io cammino, scendo fino a Roma e incontro le varie delegazioni Lilt – ha spiegato Arcelloni – raccontando che cosa vuol dire camminare e occuparsi di se stessi. La tappa di oggi mi ha portato a Piacenza, la città dove è nato il progetto qualche anno fa con questo bel messaggio”.

Presenti all’incontro anche gli assessori Christian Fiazza e Mario Dadati insieme al presidente Lilt Piacenza Franco Pugliese, che ha ricordato come “camminare faccia bene al corpo e allo spirito. Sappiamo che fa bene al corpo visto che Arcelloni è diventato più magro dal Gran San Bernardo a qui, magari il prossimo anno lo farò anch’io…per quanto riguarda lo spirito, la dimostrazione sono proprio questi bambini che ci fanno vedere come stiano bene sia nella mente sia nel corpo. Invito i cittadini a visitare il sito della “Via Francigena on foot” perché ogni giorno Arcelloni fa un breve collegamento e racconta quali zone attraversa e quanta gente vede”.