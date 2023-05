Controllo delle opere finanziate con fondi Pnrr: siglata l’intesa in prefettura

Controllare e monitorare i progetti realizzati nell’ambito delle risorse finanziarie destinate al Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). E’ questo l’obiettivo del protocollo d’intesa sottoscritto stamattina in prefettura tra il comando provinciale della Guardia di Finanza e la Provincia di Piacenza. L’accordo mira a rafforzare la vigilanza delle erogazioni dei fondi pubblici, connesse al sistema di sostegno e incentivo del Pnrr, con l’intento di intercettare e prevenire eventuali abusi, condotte illecite e fenomeni corruttivi.

La collaborazione prevede, in sostanza, un flusso di comunicazione costante, da parte

dell’Ente provinciale – sia in qualità di soggetto attuatore che nelle vesti di stazione unica appaltante – alla Guardia di Finanza di Piacenza, contenente informazioni e notizie specifiche sulla natura degli appalti, lo stato di avanzamento dei lavori, le società esecutrici e sub appaltatrici nonché lo stato dei finanziamenti erogati. Inoltre, la Provincia potrà segnalare, qualora venuta a conoscenza in ragione delle funzioni esercitate, eventuali anomalie o particolari elementi di pericolosità ritenute utili alle attività di prevenzione e repressione di possibili irregolarità.

Sulla scorta degli elementi acquisiti le Fiamme Gialle piacentine, quale forza di polizia

economico-finanziaria specializzata nella tutela della spesa pubblica nazionale ed unionale, potranno orientare efficacemente – attraverso autonome attività di analisi e di approfondimento investigativo – le attività ispettive volte a contrastare possibili fenomeni illegali e qualsivoglia condotta illecita che comprometta la regolare realizzazione dei progetti e delle opere in corso. In coordinamento con la locale prefettura e le altre forze di polizia, saranno altresì valorizzate le informazioni, circa gli assetti societari e gestionali, delle imprese destinatarie dei fondi Pnrr, che possono costituire profili di rischio con riguardo ed eventuali legami, diretti o indiretti, con la criminalità organizzata o che, nelle attività d’impresa, palesano dubbi sulla provenienza e l’autenticità dei capitali disponibili.

“Il protocollo d’intesa, la cui scadenza naturale è prevista al 31 dicembre 2026, testimonia la grande attenzione delle Istituzioni locali sull’importanza strategica che rappresenta il Pnrr quale strumento irrinunciabile di rilancio dell’economia locale e di sviluppo tecnologico, economico e sociale” si legge in un comunicato diffuso dalla prefettura. “La guardia di Fiananza – si legge – è “attore principale” nel contrasto delle violazioni delle regole di utilizzo dei finanziamenti, dello sviamento delle risorse rispetto ai progetti approvati e ogni altra situazione che possa causare danno alla finanza pubblica nazionale ed europea”.