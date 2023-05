Giornata del rene, oltre 1.200 piacentini seguiti dall’Ausl. Prevenzione in piazza

A Piacenza e provincia sono più di mille i pazienti seguiti ambulatorialmente dal reparto di nefrologia dell’Ausl. Duecentoquaranta, invece, quelli in dialisi, per un totale di oltre 1.200 persone che soffrono di disturbi renali. Oggi, in occasione della giornata mondiale del rene, in piazza Cavalli è stato allestito – dopo tre anni di stop dettati dalla pandemia – un open day informativo rivolto ai cittadini.