Open Day il 13 maggio per i nidi d’infanzia comunali e convenzionati

Appuntamento sabato 13 maggio, dalle 9.30 alle 18.30, con il tradizionale Open Day dei nidi comunali e convenzionati – incluso il servizo sperimentale Edugate – in vista dell’imminente apertura delle iscrizioni per l’anno educativo 2023-2024.

L’accesso alle strutture sarà libero per l’intera giornata, ma è consigliata la prenotazione per fruire al meglio della visita e della disponibilità degli operatori che accoglieranno le famiglie interessate.

Per le strutture comunali – Arcobaleno, Girotondo e Pettirosso, oltre al Servizio Edugate – occorre telefonare allo 0523-492509, dal lunedì al venerdì dalle 8.45 alle 13, il lunedì e il giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Non sarà possibile visitare, perché chiusi per lavori di ristrutturazione per il prossimo biennio, i nidi Girasole, Astamblam e Il Giardino di Alice, le cui sedi sostitutive saranno comunicate a partire dal 9 maggio.

Sulla pagina web dei Servizi Educativi del sito www.comune.piacenza.it saranno inoltre disponibili immagini e video di visite virtuali alle strutture.

Per quanto riguarda i nidi convenzionati, è necessario invece contattare le singole sedi

Nido Affa la Giraffa – 0523 756677 (chiedere di Betty)

Nido Casa Morgana e Nido Casa Turchina – 0523 315810 – 349 0027683

Nido del Facsal – 334 2769524

Nido Giardino dei Colori – 0523 575501

Nido Lilliput – 334 6878076

Nido l’Oasi di via Ottolenghi – 370 3289854

Nido Marco Polo – 0523 1613089

Nido Mirra – 0523 490996

Nido S.Eufemia – 345 0142068

Piccolo Gruppo Educativo “Il piccolo nido” – 329 6471639