“Aiutare le persone tramite la creatività”. Davide Bellomia sarà premiato a New York

“Amo osservare quello che mi sta attorno e attraverso quello che so fare aiutare le persone”. Sono le parole di Davide Bellomia, 28enne residente a Gragnano che il prossimo 15 maggio verrà premiato a New York al concorso internazionale Youngs Once promosso da One club for the creativity. E’ proprio la creatività a servizio delle persone quella che Davide pratica e allena nel corso di studi di Design della comunicazione all’Istituto europeo di design di Milano.

“Insieme ad altri studenti abbiamo realizzato una campagna pubblicitaria con l’obiettivo di ‘rompere le scatole’ a una big company come Amazon per sostenere gli store di Verizon, società molto conosciuta negli Stati Uniti – spiega Davide -. Io mi sono occupato della parte scritta con l’obiettivo di far capire al consumatore che può avere la merce in meno tempo, più facilmente, con varie agevolazioni e sconti se si alza dal divano ed esce di casa”. Dopo la grande soddisfazione, Davide pensa già al suo futuro postlaurea: “Spero di andare all’estero il prima possibile per vivere nuove esperienze e crescere nel ramo della pubblicità”.