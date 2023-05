Almeno cinque i partecipanti alla rissa finita a coltellate in viale Patrioti

Per i carabinieri sono almeno cinque i partecipanti alla rissa finita a coltellate ieri sera in viale Patrioti a Piacenza e non tre come ipotizzato in un primo momento.

A fronteggiarsi un gruppo di egiziani e un marocchino che ha avuto la peggio. Quest’ultimo infatti, è stato raggiunto da una coltellata al volto che lo ha sfregiato. Ferito da coltellate a un braccio e a una mano anche un egiziano, mentre un altro ha subito contusioni al viso.

I carabinieri del Nucleo investigativo che si stanno occupando del caso stanno ancora analizzando vari filmati di videocamere a circuito chiuso della zona di viale Patrioti per riuscire a ricostruire una precisa dinamica dei fatti.

Le immagini filmate delle videocamere saranno quindi comparate alle numerose testimonianze raccolte dai militari dell’Arma