Delegazione di imprenditori cinesi in visita alla sede di Nordmeccanica

A poche settimane dalla visita del ministro Giancarlo Giorgetti (Economia e Finanza), Nordmeccanica riceve una nutrita delegazione di imprenditori cinesi nello stesso stabilimento di via Ranza. C’è il vicepresidente Alfredo Cerciello ad accoglierli, in rappresentanza della famiglia dei proprietari e in quanto responsabile dell’area finanziaria. L’incontro ha permesso una conoscenza diretta delle macchine leader nel mondo per il packaging flessibile, con visita ai due poli piacentini, oltre via Ranza, lo stabilimento di strada dell’Orsina. La vocazione dell’azienda, ribattezzata “multinazionale tascabile” con il 75 per cento di quota di mercato estero nel settore della spalmatura e accoppiamento di pellicole per gli imballaggi e nella deposizione sottovuoto di film sottili (metallizzazione), offre un esempio di media impresa dalle formidabili performance e di forte penetrazione internazionale.

