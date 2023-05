I giovani di Farini riaprono il bar di Coli. “Daremo due terzi degli utili a paese e struttura”

“Non diremo mai ‘nostro’. Siamo convinti che il bar e l’ostello di Coli saranno ‘vostri’”.

Si sono presentati così i tre giovani arrivati dall’Alta Valnure, da Farini, per riaccendere la macchinetta di un caffè che qui vuol dire prima di tutto socialità, medicina e zucchero contro la solitudine.

La struttura è del Comune e i gestori sono stati presentati dall’amministrazione in assemblea pubblica. Gabriele Gioia, Samuele Bortolotto, Andrea Gioia come cooperativa sociale di comunità “Magnifica Università Valnure” a Farini già negli ultimi cinque anni hanno fatto con altri tre soci un piccolo miracolo.

A Coli ripetono di voler trasmettere i loro valori: il primo, che la montagna non è una scommessa persa. Non sono solo parole: due terzi degli utili del bar ostello saranno reinvestiti nella struttura, o comunque nel paese.

L’accordo con il Comune durerà tre anni; affitto totale, 9mila euro. La saracinesca sarà alzata il 27 maggio, quando a Coli farà tappa per la prima volta il raduno “Bettola in moto”. Per l’autunno e l’inverno: “Dobbiamo capire la sostenibilità”.

L’ARTICOLO DI ELISA MALACALZA SU LIBERTA’