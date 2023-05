Immigrazione: emergenza o scelta umanitaria? Convegno alla Coop La Magnana

Oggi, venerdì 5 maggio alle 18 presso la Cooperativa La Magnana in via Bubba 20, si terrà l’incontro dell’Associazione con l’obiettivo di affrontare insieme ad alcuni esperti un tema oggi molto attuale.

L’ immigrazione per l’Italia: emergenza e problema di sicurezza oppure regolarizzazione come scelta umana, politica ed economica? Dalle 18 alle 19.30 se ne discuterà con alcuni esperti, tra cui Michela Cucchetti (avvocato ed esperta in diritto dell’immigrazione),

Manuel Sartori (funzionario dell’Ispettorato del lavoro di Piacenza) e Domenico Quirico (giornalista e inviato speciale della Stampa). A condurre l’incontro sarà Giorgio Lambri, giornalista di Libertà.