L’Ausl rialza la testa da un “rosso” di 47 milioni. Ora il disavanzo è di cinque

Passa con quaranta voti ponderati favorevoli dei sindaci ma molti astenuti – venticinque – il bilancio consuntivo 2022 dell’Ausl presentato ieri dalla direttrice strategica Paola Bardasi in Conferenza sociale e sanitaria.

Nell’edizione di lunedì primo maggio Libertà aveva già anticipato l’ultimo piano di investimenti da 23 milioni finanziato con il Pnrr. Ma ieri si è aggiunta una notizia in più, che allontana il rischio di commissariamento pesato sull’azienda sanitaria come una spada di Damocle almeno dal previsionale di novembre fino ad oggi.

Il disavanzo “rosso”, generato dalla pandemia Covid, dall’aumento dei costi delle materie prime e in bolletta, dall’inflazione, si riduce infatti da 47 a 5 milioni e mezzo, coperti dal bilancio della Regione. La sindaca di Piacenza Katia Tarasconi – che come sindaca del comune capoluogo ha un voto più “pesante” in Conferenza, come la presidenza della Provincia – ha parlato di “miracoli” fatti dall’azienda sanitaria. E a lei si sono allineati i sì al bilancio di Agazzano, Bobbio, Borgonovo,Cadeo, Calendasco, Castelvetro, Gragnano, Lugagnano, Piozzano, Podenzano, Pontenure, Rivergaro, Sarmato, Travo, Vernasca e della Provincia. Robuste però le voci di chi ha scelto di astenersi dal voto: Alseno, Alta Val Tidone, Besenzone, Bettola, Caorso,Carpaneto,Castellarquato, Castelsangiovanni, Cortemaggiore, Ferriere, Fiorenzuola, Gossolengo, Gropparello, Monticelli, Morfasso, Rottofreno, San Giorgio, Villanova,Ziano.

Tra le astensioni spicca quella della presidente della Conferenza, sindaca di Castello, Lucia Fontana, contestata poi in particolare dal sindaco di Travo Lodovico Albasi: “Ci sono investimenti annunciati, è vero, ma sono quelli che aspettiamo da anni. Non c’è alcuna volontà poi, mi pare, di riportare realmente i nostri pronto soccorso periferici all’apertura 24 ore su 24”.