Carabinieri, 17 nuove leve. A Bobbio per la prima volta in servizio due donne

Nel Piacentino sono operativi 17 nuovi carabinieri. Sono stati assegnati dopo aver completato il 141esimo corso formativo per carabinieri effettivi e sono già in servizio nelle varie stazioni presenti sul territorio. I giovani carabinieri, hanno seguito nelle cinque scuole allievi carabinieri dell’Arma situate a Roma, Taranto, Torino, Reggio Calabria e Campobasso un intenso percorso formativo comune di base, proseguito poi attraverso un ulteriore percorso di specializzazione, diverso per ciascuno di loro a seconda dell’organizzazione di successiva destinazione.

I 17 carabinieri neo promossi, assegnati al Comando Provinciale di Piacenza sono stati suddivisi così sul territorio: 8 alla Compagnia di Piacenza, 5 alla Compagnia di Fiorenzuola d’Arda e 4 alla Compagnia di Bobbio – tra questi ultimi, per la prima volta, due carabinieri donna presteranno servizio alla Stazione di Bobbio.

“Vanno a potenziare gli organici dei presidi territoriali che pur con un’ampiezza oraria diversa sono aperti 365 giorni all’anno e che rappresentano il punto di riferimento certo per la collettività non solo per la tutela dell’ordine e la sicurezza pubblica ma anche per garantire prossimità e sostegno alla popolazione – si legge nella nota dell’Arma -. Non ultimo consentono di destinare i militari più esperti ad attività investigative, informative e di pronto intervento e di aumentare la capacità funzionale delle Stazioni, fermo restando che quando si è vittima di un reato bisogna prima di tutto chiamare il 112: risponderà un operatore che saprà valutare se sarà necessario inviare una pattuglia sul posto oppure consigliare l’opportunità di recarsi presso un presidio.

I reparti nei quali i nuovi carabinieri andranno a svolgere la loro missione sono stati scelti privilegiando soprattutto le aree dove l’Arma è l’unico presidio di polizia, senza tralasciare comunque la città (5 nuovi giunti alla Stazione di Piacenza Principale e 1 alla Stazione di Piacenza Levante), per poter così incrementare la presenza sul territorio e dare immediate risposte alla legittima esigenza di sicurezza e serenità dei cittadini.

Immediato è stato il “battesimo” operativo poiché tutti i nuovi giunti, affiancati dai colleghi più anziani ed esperti, sono stati da subito impegnati nei servizi esterni di controllo del territorio”.