Il giornalista Quirico: “I migranti ci saranno sempre perché sono utili”

“I migranti ci saranno sempre perché sono utili”. Parola di Domenico Quirico, giornalista e inviato speciale della Stampa. “Con tutti i governi che si sono alternati una cosa non è cambiata: è la condizione dei migranti e questo accade perché loro sono utili, necessari, servono a livello politico e anche economico. Ci troviamo in una situazione di totale e assoluto fallimento che riguarda tutta l’Unione Europea a cominciare dalla Francia che a parole dà tante buone lezioni”. Lo dice chiaramente Quirico nell’affollato incontro alla Cooperativa La Magnana, organizzato dall’associazione Arcangelo Dimaggio è introdotto da Piera Reboli: “I migranti sono necessari esattamente come lo sono i poveri – spiega il giornalista – il migrante è la sua proiezione globalizzata”.

L’incontro, dedicato al tema “L’ immigrazione per l’Italia: emergenza e problema di sicurezza oppure regolarizzazione come scelta umana, politica ed economica?” e coordinato dal giornalista di Libertà Giorgio Lambri, ha visto intervenire anche l’avvocata ed esperta in diritto dell’immigrazione Michela Cucchetti e il funzionario dell’Ispettorato del lavoro di Piacenza Manuel Sartori.

“Il fatto è che l’immigrazione viene considerata come una questione di sicurezza pubblica: non vengono mai considerate la dignità umana e la tutela dei diritti” sottolinea l’avvocata Cucchetti.

A farle eco è stato Sartori: “Che il tema abbia una valenza che riguarda l’ordine pubblico lo vediamo anche dai soggetti preposti a occuparsi di immigrazione: le prefetture, le questure, il Ministero dell’interno – sottolinea – è una scelta, quella della legislazione italiana, di restringere gli ingressi e la possibilità di una piena regolarizzazione di un lavoratore non comunitario”.