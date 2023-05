“Basta armi”: Jo Squillo e Daniele Novara guidano la staffetta per la pace

“Basta con le armi. Siamo per la pace” è lo slogan che risuona da via Sant’Antonino alla piazza e poi giù in via Scalabrini su quello che è stato l’antico tracciato della Via Francigena per arrivare a piazzale Roma.

Slogan e bandiere della pace hanno accompagnato la staffetta guidata nella nostra città dalla conduttrice Jo Squillo e dal pedagogista Daniele Novara: sono loro in testa al corteo di persone che, in concomitanza con la Placentia Half Marathon, hanno raccolto l’appello lanciato da Michele Santoro.

“Piacenza nasce con una forte tradizione pacifista – spiega il pedagogista – nel nostro territorio infatti il movimento per la pace è sempre stato forte. E anche il fatto di transitare qui, in piazza Sant’Antonino, non è casuale dato che Antonino fu un martire che ad un certo punto si rifiutò di seguire l’esercito romano”.

Insieme a Novara, è stata presente anche Jo Squillo, che dal 2010 è impegnata nel femminismo e nell’ecologismo: “Ciò che chiediamo, con questa staffetta, è: cessate le armi e anche gli investimenti militari – spiega – le armi servono solo a uccidere, noi abbiamo bisogno di prendere un percorso diverso”.