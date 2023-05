Via Emilia Classic, successo a Piacenza Expo. All’asta anche l’auto di Al Capone

E’ stata l’asta internazionale di auto e moto d’epoca, andata in scena nel pomeriggio nel Padiglione 2 di Piacenza Expo, la principale attrazione della seconda e conclusiva giornata di Via Emilia Classic, mostra-mercato dedicata alle due e alle quattro ruote vintage, al motorismo storico e sportivo e al mototurismo.

Poco meno di quaranta, complessivamente, i lotti andati all’incanto nell’evento organizzato da Piacenza Expo e da Iori Casa d’Aste, davanti a un pubblico numeroso a cui si sono aggiunti i diversi appassionati che hanno seguito la vendita on line anche da oltre i confini nazionali.

Non sono state aggiudicate le prime due auto messe all’asta, la Packard Super Eight del 1937, vettura su cui era solito viaggiare Al Capone, e l’attesissima Bentley Mark VI del 1951. L’asta si è invece surriscaldata quando sul tappeto rosso sono sfilate le due regine delle auto sportive: prima la Porsche 911 SC Carrera Cabriolet del 1987, che ha fatto segnare ben dieci rilanci senza aggiudicazione, e successivamente la Ferrari 360 Modena F1 del 2001 che, nonostante gli otto rilanci, non è però stata aggiudicata. Grande interesse, probabilmente anche per le basi d’asta più abbordabili, per le splendide moto d’epoca presentate sul red carpet. Tra queste, sono state aggiudicate la Gilera 175 Giubileo del 1975, dopo sette rilanci, e un rarissimo Garelli Mosquito 38B dei primi anni Cin-quanta, capace di far segnare ben dieci rilanci. Non aggiudicate, ma ugualmente oggetto di un’autentica sfida tra appassionati a colpi di rilancio, una Vespa 125 Primavera del 1978 e una Vespa Rally 180 del 1968.

Al di là dell’asta, la seconda e conclusiva giornata di Via Emilia Classic ha richiamato a Piacenza Expo numerosi appassionati.

“Un doveroso ringraziamento – ha commentato Giuseppe Cavalli, consigliere di Piacenza Expo – a tutti i club e alle associazioni del nostro territorio che hanno collaborato all’organizzazione di Via Emilia Classic. La risposta degli appassionati di auto e moto d’epoca e sportive è stata ancora una volta positiva, ma la nostra volontà è quella di far crescere ulteriormente, nei numeri e nei contenuti, questo evento fieristico che non ha ancora terminato la sua fase di rodaggio e che il prossimo anno, probabilmente, potrebbe essere collocato ad inizio primavera, in un periodo sicuramente più agevole per gli appassionati di questo settore”