Cento candeline per la staffetta partigiana “sergente” Rambalda Magnaschi

“Se fossi più giovane e avessero bisogno di me, io sarei pronta ancora oggi”. Ancora oggi come ieri, quando era una giovane staffetta che portava messaggi ai partigiani con una bambina di 4 mesi in braccio. Ancora oggi è combattente Rambalda Magnaschi, 100 anni suonati e festeggiati con tutti i crismi nel giardino della parrocchia di Santa Franca.

“È una sorpresa grande, non ho parole – esordisce in mezzo a decine di persone che hanno raccolto l’invito del sindaco di Calendasco Filippo Zangrandi e di Laura Lusardi dell’Anpi Alta Valtidone a festeggiarla – quello che ho fatto l’ho fatto con il cuore e anche adesso, pur “magagnata” e coi miei 100 anni, sono qua”. Al braccio della nipote Antonella Grandini, sulla testa il berretto da sergente perché così fu riconosciuta nel 1948 dalla presidenza del Consiglio dei ministri, Rambalda arriva sorridente.

L’ARTICOLO DI ELISABETTA PARABOSCHI SU LIBERTA’